Trump'tan Ukrayna açıklaması: Biz o parayı geri almak istiyoruz

ABD'nin Ukrayna'ya yardımının bir karşılığı olarak istediği değerli madenler konusunda anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. Adı açıklanmayan Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın ABD ile doğalgaz ve petrol dahil değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun parlamentoya anlaşmanın imzalanmasını tavsiye etmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump: Zelenskiy cuma günü gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin cuma günü Beyaz Saray'da olacağını açıkladı. Anlaşmanın bu ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

Adı açıklanmayan Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın gelecekte maden, petrol ve gaz çıkarımından elde edeceği gelirlerin yüzde 50'sinin tahsis edileceği Ukrayna ve ABD arasında oluşturulan ortak bir fona aktarılacağını belirterek, "Şu anda hükümet yetkilileri ayrıntılar üzerinde çalışıyor. Şu an itibariyle anlaşmayı imzalamak üzere cuma günü Washington DC'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Anlaşma taslağında güvenlik konusunun yer almadığının ancak ABD'nin rolünün açıkça belirtilmediğini aktaran kaynak, "ABD'nin istikrarlı ve müreffeh egemen bir Ukrayna'ya yatırım yapacağını, kalıcı bir barış için çalışacağını ve ABD'nin güvenliği garanti altına alma çabalarını destekleyeceğini belirten genel bir madde var" dedi.

500 milyar dolar değerinde

ABD'nin Ukrayna'nın aleyhine olabilecek maddeleri anlaşma taslağından çıkardığını aktaran kaynak, çıkarılan maddeler arasında 500 milyar dolar değerinde kaynak sağlama şartının da bulunduğunu söyledi.

Müzakerelerde Ukrayna heyetine liderlik eden Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Olha Stefanishyna, yaptığı açıklamada, "Maden anlaşması, büyük resmin yalnızca bir bölümü. Bunun daha büyük bir resmin bir parçası olduğunu ABD yönetiminden defalarca işittik" dedi.

Ukrayna ile ABD arasında varılan anlaşmanın sadece çerçeve anlaşma olduğu ve fon tesis edilene kadar gelir aktarımının söz konusu olmayacağını belirtildi.

Beyaz Saray'dan açıklama: Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenski'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.