Trump'tan Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Putin'e bağlı!

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Trump, "Devlet Başkanı Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" şeklindeki soruya, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." diye karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır." diye yanıt veren ABD Başkanı, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Trump'tan ABD'de emeklilik sisteminde yatırım seçeneklerini artırmaya yönelik adım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Amerikalı çalışanlara daha güçlü ve finansal olarak güvenli bir emeklilik elde edebilmeleri için daha fazla yatırım seçeneği sunmak istediği bildirildi.

Açıklamada, Çalışma Bakanlığı'na, ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarına ilişkin mevcut yatırım kurallarının yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Alternatif varlıkların bu emeklilik planlarına dahil edilmesine yönelik uygun süreçlerin netleştirilmesi istendiği belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlanarak aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

"Alternatif varlıklar daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladı"

Açıklamada, 90 milyondan fazla Amerikalının bu tür planlara dahil olduğu ancak çoğunun alternatif varlıklara yatırım yapmasının şu anda mümkün olmadığı belirtilerek, alternatif varlıkların daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladığı belirtildi.

Öte yandan, Trump, ABD'deki bankaların, müşterilerine siyasi görüşleri, dini inançları veya yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesini engellemeye yönelik kararnameye de imza attı.

Kararnameyle, bankacılık düzenleyicilerinden "itibar riski" gibi bahanelerle müşterilerin haksız yere reddedilmesine neden olan kuralların kaldırılması istendi.