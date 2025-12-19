Trump'tan Ukrayna'ya mesaj: Anlaşma konusunda hızlı davranmalılar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu Miami'de gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri kapsamında, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kremlin'den gelen yetkiliyle bir araya geleceği temaslara değinen Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar.”