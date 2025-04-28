  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya: Çok hayal kırıklığına uğradım
Takip Et

Trump'tan Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya: Çok hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerine rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya: Çok hayal kırıklığına uğradım
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi ülkesinin izlediği dış politikaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmenin "iyi geçtiğini" kaydeden Trump, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise "şaşırdığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "hayal kırıklığını" vurgulayan Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Putin'den "ne beklediği" sorusuna Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum." yanıtını verdi.

'Putin'e güveniyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim." cevabını verdi.

Zelenskiy için "durumu anlıyor" mesajı

Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesine değindi.

Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenskiy için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenskiy'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barış arayışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.

Dünya
Sakin olmalı ve ihanetle itham etmemeliyiz
Sakin olmalı ve ihanetle itham etmemeliyiz
Keşmir ve Bosna'ya dikkat!
Keşmir ve Bosna'ya dikkat!
İran’da liman patlaması sonrası bir günlük ulusal yas ilan edildi
İran’da liman patlaması sonrası bir günlük ulusal yas ilan edildi
Ünlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyor
Ünlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyor
Gazze'de can kaybı 52 bin 243'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 52 bin 243'e yükseldi
İran'daki liman patlamasında can kaybı 28'e yükseldi
İran'daki liman patlamasında can kaybı 28'e yükseldi