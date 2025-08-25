Trump'tan Ulusal Muhafız hamlesi: Hedefinde bu kez Maryland var

Trump, ABD merkezli Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Maryland'in en büyük şehri ve suç oranlarının kabarık olduğunu belirttiği Baltimore'da da Ulusal Muhafızları görevlendirebileceğini bildirdi.

Daha önce Chicago ve New York'a güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için Ulusal Muhafızları göndermeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Maryland Valisi Wes Moore ile yaşadığı polemik sonrasın Baltimore'u da bu şehirlerin arasına dahil etti.

Moore'un, Baltimore'da iddia edildiği kadar suç işlenmediğini savunarak birlikte şehri gezme teklifini "oldukça kaba ve kışkırtıcı" bulan Trump, "Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore'un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok 'mavi' (Demokrat) eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa." ifadelerine yer verdi.

"Maryland Valisi Moore, konuşmayı bırakıp işe koyulmalı"

Trump, Baltimore'un suç ve cinayet istatistiklerine göre ülkenin en kötü 4'üncü şehri olduğunu belirttiği paylaşımında, Maryland Valisi Moore'un "konuşmayı bırakıp işe koyulması" gerektiğini kaydetti.

Moore, Trump'ı, Washington'da suç ve evsizlerle mücadele amacıyla federal yetkilerini "eşi benzeri görülmemiş şekilde" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, 22 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların suç oranı yüksek şehirlerde görevlendirilmesine ilişkin, "Sanırım bir sonraki durağımız Chicago olacak. Daha sonra New York'a yardım edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.