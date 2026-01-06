Trump'tan Venezuela açıklaması: Irak ile bu olay arasında fark var

ABD Başkanı Donald Trump: Bu adamdan yıllarca çok çektiler. Venezuela için çok mutluyum. Taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu. Maduro vahşi bir adamdı. Maduro benim dansımı taklit etti Maduro'yu özgür bırakın diye pankartlarla sokağa çıkıyorlar. Kim bu insanlara pankart yapıyorsa onları işe almak istiyorum, çok kaliteli. Çok güzel bir sarı kullanıyorlar. Ben bu insanları yapanları bulup partimize almak istiyorum Biz en güçlü, en korkulan orduya sahibiz. Kimse bizimle başa çıkamaz. Bunu yapacak hiçbir ülke yok. Ben kralım!

Irak ile bu olay arasında fark var. Bush petrolü elinde tutmadı. Biz petrolü elimizde tutacağız.