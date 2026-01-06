Trump’tan Venezuela açıklaması: Savaş yok, seçim yok

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan kanalına verdiği röportajda Venezuela'daki askeri operasyonun ardından izlenecek stratejiyi anlattı. Trump, ABD'nin Venezuela ile savaşta olmadığını vurgularken, seçimlerin yakın zamanda yapılmayacağını ve petrol altyapısının onarımı için Amerikan şirketlerinin devreye gireceğini söyledi.

Gelecek 30 gün içinde yeni bir seçim yapılmayacağını kaydeden Trump, “Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Şu an seçim yapamazsınız. Halkın oy kullanabileceği bir ortam yok, bu biraz zaman alacak. Ülkeyi tekrar iyileştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD'nin petrol şirketlerinin ülkenin enerji altyapısını yeniden inşa etme çabalarını sübvanse edebileceğini ve bu sürecin 18 aydan kısa sürebileceğini aktaran Trump, “Bunu daha kısa sürede yapabileceğimizi düşünüyorum ama çok paraya mal olacak. Muazzam miktarda para harcanması gerekecek; bunu petrol şirketleri harcayacak ve daha sonra bizden ya da elde edilen gelirlerden geri ödeme alacaklar” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezuela ile savaşta olmadığını da ısrarla vurgulayan Trump, “Hayır, değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaştayız. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaştayız” dedi.

Trump, Venezuela sürecini yönetecek ekibin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Stephen Miller’dan oluştuğunu açıkladı. Bu isimlerin hepsinin farklı uzmanlıklarının olduğunu dile getiren Trump, nihai olarak kimin sorumlu olduğu sorusuna ise kendisinin olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine yemin eden Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ABD'li yetkililerle iş birliği yaptığını belirten Trump, operasyon öncesinde Rodriguez tarafıyla bir anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı. Trump, Rodriguez'in iş birliğini kesmesi durumunda ABD'nin Venezuela'ya ikinci bir askeri harekat düzenleyebileceğini, buna hazırlıklı olduklarını ancak gerekli olacağını düşünmediğini bildirdi.