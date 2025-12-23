Trump'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya gözdağı: 'Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur'

Trump, Neol tatilini geçirdiği Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz" dedi.

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz" şeklinde konuştu.

Trump, Karayipler'de uyuşturucu olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.