Trump’tan Venezuela’ya petrol darbesi: Chevron’un lisansı iptal edildi

Trump, ABD'ye petrol ihraç etme iznini sona erdirerek Venezuela hükümetinin mali can simidini kesti.

Trump yaptığı açıklamada, enerji devi Chevron Corp. şirketinin Venezuela petrolünü pompalamasına ve ihraç etmesine izin veren ABD hükümetinin verdiği iznin bu hafta sona erdirileceğini ve Güney Amerika ülkesi için finansal bir can simidi haline gelen bu durumun sona erdirileceğini duyurdu.

Trump'ın Truth Sosyal ağında yaptığı duyuruda, Devlet Başkanı Nicolás Maduro hükümeti geçen yıl temmuz ayında yapılan başkanlık seçimleri için demokratik koşulları yerine getirmemekle ve sınır dışı edilmek üzere belirlenen göçmenleri Venezuela'ya geri göndermek için yeterince hızlı hareket etmemekle suçlandı.