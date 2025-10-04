Trump'tan videolu açıklama: Türkiye'ye teşekkür etti

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, Gazze'ye yönelik planına Hamas'ın verdiği olumlu yanıtla ilgili bir video açıklaması yayınladı.



Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu anlaşmanın hayata geçmesine yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum: Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer pek çokları... O kadar çok insan büyük bir çaba sarf etti ki. Bugün büyük bir gün. Sonucun ne olacağını göreceğiz; son sözü kesinleştirip somutlaştırmamız gerekiyor.

En önemlisi, rehinelerin ailelerinin yanına sağ salim dönmesini görmeyi arzuluyorum. Ne yazık ki durumlarını bildiğimiz bazı rehinelerin de tıpkı o genç kadın veya erkeğin hayatta olması gibi, aileleri tarafından büyük bir özlemle beklendikleri için evlerine dönmeleri gerekiyor.

"Birçok yönden eşi benzeri görülmemiş bir gün"

Bu nedenle, bilmenizi isterim ki bu, çok özel, hatta birçok yönden eşi benzeri görülmemiş bir gün. Gerçekten de emsalsiz.

Yardımcı olan tüm o harika ülkelere ve size çok teşekkür ederim. Bize muazzam bir destek sağlandı. Herkes bu savaşın sonlanmasını ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini isteme konusunda birleşti ve buna ulaşmaya çok yakınız.

Hepinize teşekkürler. Ve herkese adil davranılacaktır.