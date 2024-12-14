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Trump'tan 'yaz saati uygulaması sona ersin' çağrısı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'ye yaz saati uygulamasına son verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Trump'tan 'yaz saati uygulaması sona ersin' çağrısı
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ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlaması beklenen Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yaptı.

Trump paylaşımda yaz saati uygulamasına değinerek, "Cumhuriyetçi Parti küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan, ancak uygulanmaması gerek yaz saati uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır. Yaz saati uygulaması zahmetli ve ülkemiz için çok maliyetli" ifadelerini kullandı.

ABD, yakıt tasarrufu amacıyla ilk kez 1918'de Birinci Dünya Savaşı sırasında saatlerini mevsimsel olarak değiştirmeye başladı. Savaştan sonra yürürlükten kaldırılan yaz saati uygulaması, İkinci Dünya Savaşı sırasında yeniden yürürlüğe girdi ve 1966 yılında kalıcı hale getirildi.

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