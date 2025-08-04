Trump’tan yeni ekonomi hamlesi: Gümrük vergilerinden vatandaşa pay verilecek
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uygulanan gümrük vergileri sonucunda bazı Amerikalıların bir tür temettü veya para dağıtımı alabileceğini söyledi.
Reuters
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinden elde edilen gelirin bazı vatandaşlara aktarılabileceğini söyledi.
Trump: Gümrük vergilerinden halka para dağıtılabiliriz
Trump, makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vatandaşlarına bir para aktarımı veya temettü olabilir, orta ve düşük gelirliler için bir temettü dağıtımı şeklinde ödeme gerçekleştirilebilir" dedi.
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