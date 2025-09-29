Trump'tan yeni hamle: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez film yapımcılarına kötü haber geldi. Trump, film yapımcılığının ABD'den "çalındığını" dikkat çekerek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

"California, beceriksiz valisiyle ağır darbe aldı"

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

"Tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım"

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

