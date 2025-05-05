  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
Takip Et

Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtti.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ekonomik endişeleri reddetti: Fiyat artışları abartılıyorTrump ekonomik endişeleri reddetti: Fiyat artışları abartılıyorKüresel Ekonomi
Trump başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladıTrump başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladıDünya
Dünya
BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi
BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi
Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti
Turizm patlaması öncesi alarm: Yunanistan'da ciddi işçi açığı
Turizm patlaması öncesi alarm: Yunanistan'da ciddi işçi açığı
Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Trump başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı
Trump başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı
Ortadoğu'ya rahat yok
Ortadoğu'ya rahat yok