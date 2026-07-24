Trump'tan yeni İran önlemi: Xi ve Putin'den İran'a silah satmama sözü aldım



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde İran'a yönelik silah tedariki konusunun da ele alındığını belirtti.

Trump, Xi Jinping'in Pekin'de yaptıkları son görüşmede kendisine hiçbir koşulda İran'a silah verilmeyeceğini ya da satılmayacağını söylediğini ifade etti. Çin liderinin bu taahhüdünün Çinli şirketleri de kapsadığını aktaran Trump, bu sözlere iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle güvendiğini dile getirdi.

"Xi için çok büyük iyilikler yaptım"

Trump, açıklamasında Xi Jinping için geçmişte önemli adımlar attığını belirterek, bu nedenle Çin liderinin verdiği söze inandığını söyledi.

Putin'in de aynı yönde güvence verdiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bu konuyu görüştüğünü aktaran Trump, Putin'in de İran'a silah satılmayacağını kendisine bildirdiğini ifade etti.

Trump ayrıca, hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iletişimini sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin değerlendirme

Ukrayna'ya yönelik silah tedariki konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Kiev'e doğrudan silah satışı yapmadığını söyledi.

Silah satışlarının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini belirten Trump, bu ülkelerin ödemeleri eksiksiz yaptığını ifade etti. Trump, silahların daha sonra nasıl dağıtıldığına ilişkin ise bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

"Aksi tutum gösteren ülkeler için iyi sonuçlar olmayacak"

Trump, İran'a silah satışı tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, adı sıkça bu konuyla anılan Çin ve Rusya'nın kendi ifadelerine göre sürece dahil olmadığını belirtti. ABD Başkanı, aksi yönde bir durumun söz konusu ülkeler açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağını ifade etti.