Trump'tan yeni karar: Chicago, Los Angeles ve Portland’daki ulusal muhafızları geri çekiyor

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Chicago, Los Angeles ve Portland'dan ulusal muhafızları çekiyoruz” ifadesini kullanarak, bu şehirlerde ulusal muhafızların bulunmasından dolayı suç oranlarının büyük ölçüde azaldığını savundu.

Trump, “Federal Hükümet müdahale etmeseydi Portland, Los Angeles ve Chicago çoktan yok olacaktı. Suç oranları tekrar yükselmeye başladığında, belki de çok daha farklı ve güçlü bir biçimde geri döneceğiz.” şeklinde paylaşım yaptı.

Söz konusu şehirlerin Demokrat belediye başkanlarını “son derece beceriksiz” olarak niteleyen Trump, bu yöneticilerin ulusal muhafızların gitmelerini istemelerini de “inanılmaz” olarak değerlendirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi geçen hafta, Trump yönetiminin devam eden göçmenlik karşıtı operasyonları kapsamında ICE ajanlarını korumak için Chicago'ya ulusal muhafız konuşlandırma talebiyle ilgili davayı reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, federal yasaların bir başkana ulusal muhafızları federalleştirme yetkisini ancak "düzenli kuvvetler" ile ABD yasalarını uygulayamadığı durumlarda verdiğine dikkati çekmiş, göçmenlik yasalarını uygulayan koruma görevlileri için geçerli olmayacağını belirtmişti.