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Trump'tan yeni kararname: ABD, UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan yeni kararname: ABD, UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

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