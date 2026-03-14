Trump'tan yeni mesaj: 'İran anlaşma yapmak istiyor, ancak kabul edeceğim türden değil'

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a karşı yürütülen savaşa dair bir açıklama daha geldi.

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda ABD basınına sitem ederek, "Yalan haber medyası, ABD ordusunun tamamen yenilgiye uğrayan ve bir anlaşma yapmak isteyen İran karşısında ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor" dedi.

Trump, İran’ın istediğini öne sürdüğü anlaşma hakkında, "Ancak bu, benim kabul edeceğim türden bir anlaşma değil" ifadelerini kullandı.