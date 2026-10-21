Trump'tan yolsuzlukları ihbar edenlere 30 bin dolara kadar nakit ödülü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi, federal bütçedeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine gitmek amacıyla sıra dışı bir finansal teşvik mekanizmasını hayata geçirdi. Başkan Trump, hükümet içindeki fon kötüye kullanımını ve skandalları deşifre eden kişilere 30.000 dolara kadar nakit ödeme yapılmasını kapsayan 25 milyon dolarlık yeni bir program açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen bu sistem, doğrudan Başkan Yardımcısı JD Vance'in kurduğu yolsuzlukla mücadele görev gücünün yetki alanına bağlandı.

Yeni Programın İşleyişi ve Kapsamı

Hükümet bünyesinde kurulan özel bir internet sitesi üzerinden yürütülecek olan ihbar sürecinde, bilgi sağlayan vatandaşlara kanıtların niteliğine göre yaklaşık 10.000 ile 30.000 dolar arasında değişen ödemeler yapılabilecek. Başkan Trump, ödül miktarlarının belirlenmesinde son sözün kendisinde olacağını vurguladı. Başkan Yardımcısı JD Vance ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Parayı bulur ve devlete geri almamıza yardım ederseniz bu programdan doğrudan yararlanısınız" diyerek sistemin temel hedefini özetledi.

Görev Gücünün Odak Noktaları ve İlk Örnekler

Başkan Yardımcısı JD Vance öncülüğündeki yolsuzlukla mücadele görev gücü, daha önce tıbbi malzeme programları, gıda yardımları ve Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamındaki harcamalar üzerinde kapsamlı incelemeler başlatmıştı. Yönetim, uygunluk şartlarını karşılamayan yüz binlerce kaydın kamu sigorta borsalarından temizleneceğini duyurmuştu. Öte yandan programın ilk somut örneklerinden biri olarak, Oval Ofis'te Trump ile bir araya gelen içerik üreticisi Nick Shirley'ye kreş yolsuzluklarını konu alan çalışmaları dolayısıyla 10.000 dolar ödül verileceği açıklandı.

Sıfır Tolerans Mesajı ve Beklentiler

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, yönetim bütçesinden haksız kazanç elde edenlere karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti. Uzmanlar, ihbarcılığı teşvik etmeyi amaçlayan bu mali ödül mekanizmasının kamu kaynaklarının denetiminde yeni bir dönemi başlatabileceğini, ancak suiistimal iddialarının doğrulanması sürecinde hukuki tartışmaları da beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.