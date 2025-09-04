Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye vergi başvurusu: Temyiz mahkemesinin kararı acil bozulsun

Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin vergilerin çoğunu yasa dışı bulması üzerine harekete geçti.

Yönetim, Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı'nın federal yasalar uyarınca kapsamlı ithalat vergileri uygulama yetkisine sahip olduğuna dair hızlı bir şekilde karar vermesini ve Trump'ın uyguladığı vergilerin çoğunun olağanüstü hal yetkileri yasasının yasa dışı kullanımı olduğuna hükmeden temyiz mahkemesi kararını bozmasını istedi.

Donald Trump, daha önce, bu başvuruyu yapacaklarını açıklayarak "Yani gümrük vergilerini kaldırırsanız, üçüncü dünya ülkesi haline gelebiliriz. Bu yüzden hızlı bir karar istiyoruz." demişti.

Trump'ın yasal yetkisini aştığına hükmedilmişti

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayısta Trump'ın diğer ülkelere getirdiği vergilerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongreye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

Geçen hafta da ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyizi göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin vermişti.