Trump’tan zafer takı için yeni karar: Askeri komplekse dönüştürülecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl gündeme getirdiği ve ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Washington’da inşa edilmesini planladığı zafer takıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "ABD ordusunun güçlü talebi üzerine ve ulusal güvenlik amacıyla, İç Savaş Dönemi'nden bu yana planlanan ve Arlington Anıt Köprüsü'ne bitişik Receptive Circle’da yer alacak görkemli zafer takını, çok sayıda insansız hava aracının barındırılması, depolanması ve hızla kullanılabilmesi için hem çatı hem de meydan alanlarında keskin nişancıların konuşlandırılacağı ve büyük miktarda keskin nişancı mühimmatının depolanacağı üst düzey bir ‘Askeri Komplekse’ dönüştürmeyi kabul ettim" dedi.

Tesise yönelik iddialı açıklama yapan Trump, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak. Washington D.C., en büyük 59 şehir ve başkent arasında bir zafer takı olmayan tek yerdir, ancak şimdi olacak ve aralarındaki en büyükleri olacak" ifadelerini kullandı.