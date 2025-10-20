Trump'tan Zelenski'ye baskı: Putin isterse seni yok eder

Haberde, iki lider arasındaki görüşmenin zaman zaman karşılıklı yüksek sesli tartışmalara dönüştüğü, Trump'ın sert ifadeler kullandığı ve argo kelimelere sıkça başvurduğu ileri sürüldü. ABD Başkanı'nın, cephe hattına ait haritaları ilgisiz şekilde bir kenara bıraktığı, Donbas bölgesinin tamamının Rusya’ya verilmesini önerdiği ve bu görüşünü Putin’in daha önceki açıklamalarıyla desteklediği belirtildi.

Zelenski silah desteği talep etti, Trump reddetti

Görüşmenin, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Ukrayna’daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimlerin bir parçası olarak düzenlendiği ifade edildi. Ukrayna heyeti, Trump’ı uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri tedariki konusunda ikna etmeyi hedeflerken, bu talep ABD Başkanı tarafından kabul edilmedi. Şubat ayında gerçekleşen önceki bir görüşmede de Trump ile yardımcısı JD Vance’in, Ukrayna liderine yönelik ağır eleştirilerde bulunduğu hatırlatıldı.

Putin'in mesajı Trump üzerinden iletildi

Financial Times'a konuşan Avrupalı yetkililere göre, Trump görüşme sırasında Putin’in savaşın doğası hakkındaki ifadelerini doğrudan aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı’na hitaben, Rus liderin çatışmayı “özel bir operasyon” olarak nitelendirdiğini ve bir savaş olarak görmediğini söylediği belirtildi. Aynı yetkililer, Trump'ın Zelenski'ye anlaşma yapılmaması durumunda büyük bir yıkımla karşılaşabileceğini ifade ettiğini bildirdi.

Haritalar kenara atıldı, ekonomik tablo övüldü

Toplantı sırasında Trump’ın cephe hattını gösteren haritaları ilgisiz şekilde kenara koyduğu ve haritalarla ilgili olarak “Bu kırmızı çizginin nerede olduğunu bile bilmiyorum, hiç orada bulunmadım” dediği aktarıldı. ABD Başkanı'nın ayrıca, daha önce Rusya ekonomisinin zor durumda olduğunu söylediği açıklamalarıyla çelişen bir biçimde, Rusya’nın ekonomik durumunun “çok iyi olduğunu” iddia ettiği bildirildi.

Putin Donetsk'te tam kontrol istedi

Washington Post'un üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Putin Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Donetsk bölgesinin tamamen Rusya’ya bırakılması gerektiğini, bu şartın savaşın sona ermesi için temel olduğunu ifade etti. Putin’in ayrıca, kısmen kontrol altında bulunan Zaporijya ve Herson bölgelerinin bazı bölümlerinden vazgeçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi.

Ukrayna Donetsk talebine karşı çıkıyor

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko daha önce yaptığı açıklamalarda, Donetsk bölgesinin savaşsız şekilde Rusya’ya verilmesine karşı olduklarını vurguladı. Merezhko, bu tür önerilerin Ukrayna içinde ayrışma yaratmayı hedeflediğini ve ülkenin birliğini zayıflatabileceğini belirtti.

Avrupa’da endişe yarattı

Trump’ın Putin’in söylemlerine paralel açıklamalarda bulunması, Ukrayna’ya verilen uluslararası desteğin geleceği konusunda Avrupa’daki bazı ülkelerde endişe yarattı. Üç farklı Avrupalı yetkiliye göre, Beyaz Saray’daki görüşmede Trump, Zelenski'ye yoğun baskı yaparak Putin’in tezlerini yineledi ve Rusya’nın teklifinin kabul edilmesi yönünde ısrarcı oldu.