  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısı: Bu iki konu gündemde değil
Takip Et

Trump'tan Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısı: Bu iki konu gündemde değil

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısı: Bu iki konu gündemde değil
Takip Et

Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir" şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Dünya
Alaska'da tüm dünyaya mesajlar
Alaska'da tüm dünyaya mesajlar
Zelenskiy'den üçlü format çağrısı
Zelenskiy'den üçlü format çağrısı
ABD: Putin, toprak takası konusunda taviz vermeye razı
ABD: Putin, toprak takası konusunda taviz vermeye razı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 61 bin 944'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 61 bin 944'e çıktı
Trump'ın Putin'e verdiği hediye ABD medyasının gündemine oturdu
Trump'ın Putin'e verdiği hediye ABD medyasının gündemine oturdu
Pasaportları çöpe atıldı, İsrailli turistler Bosna Hersek'te mahsur kaldı
Pasaportları çöpe atıldı, İsrailli turistler Bosna Hersek'te mahsur kaldı