Trump'tan Zelenskiy'e üstü kapalı mesaj: “Zamanı gelmiş olabilir”

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya gelmek üzere Kansas’a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İran’ı hem ekonomik hem de askeri açıdan çok sert vuruyoruz"

İran savaşına değinen ve ABD’nin "çok iyi bir durumda" olduğunu söyleyen Trump, "İran’ı hem ekonomik hem de askeri açıdan çok sert vuruyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu" dedi.

"Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz"

Trump, "Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz. Müzakerelerin ortasındayken bu süreci yarıda kesmek istemiyorum. Bu arada bunu her an, derhal yapma hakkım var. İşler yolunda gitmezse bunu her zaman yapabilirim" dedi.

"Dizel konusunda da müzakere ediyorum"

Cumhuriyetçi parti içinden Rusya ile dizel anlaşması yapılmasına gelen itirazlara ilişkin bir soruya Trump, "Bence anlaşmanın ne olduğunu öğrendikerinde farklı olacak. Dördü beni aradı. Bir anlaşmayı müzakere etmenin tam ortasındayım. Bir anlaşmayı müzakere ederken, müzakere yürüttüğünüz insanlara bunu yapmazsınız. Söz konusu olan anlaşma, Ukrayna anlaşması. İran konusunda da onlarla görüşmeler yürütüyorum çünkü İran konusunda çok iyi davrandılar. Esirlere ilişkin konuyu da müzakere ediyorum. Dizel konusunda da müzakere ediyorum. Bu benim işim" cevabını verdi.

Trump'tan Putin ve Xi ile Çin'de üçlü zirveye yeşil ışık

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin’de üçlü bir görüşme yapmaya sıcak baktığını açıkladı. Konuya ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Bunu yaparım. Pek de Ukrayna için sayılmaz, çünkü açık konuşmak gerekirse Rusya, Ukrayna konusunda iyi davrandı ve pek bir şey yapmış sayılmaz. Çin için de aynı şey geçerli. Bu toplantı, nükleer silahlar ve nükleer silahsızlanmayı konuşmak için yapılır. Nükleer silahsızlanma temelinde bir toplantı planlanabilir ve yapılabilirse bu dünya için çok olumlu bir şey olur. Dolayısıyla, yapmak isterlerse ben de katılırım. Bunu az önce duydum. Böyle bir toplantı yapmak isterlerse, sanırım Çin’de düzenlenir" dedi.

Starlink uydu hizmetinde kesintiyi kim emretti?

Ukrayna’ya sağlanan Starlink uydu hizmetinde kesintiyi kimin emrettiğini araştırıp araştırmadığı sorusuna Trump, "Bilmiyorum ama öğrenmek isterim" şeklinde cevap verdi.

"Macron'a sınırlarını kapatması gerektiğini söyledim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’daki olaylar nedeniyle İran savaşı ve ABD'yi suçladığını söyleyen bir basın mensubuna Trump, "Öyle olduğunu sanmıyorum. Bence bu yalan haber" şeklinde karşılık verdi. Trump, "Bakın, Emmanuel (Macron) benim arkadaşım. Ona uzun zaman önce söyledim; Fransa’da büyük bir hata yapıyorsun. Dünyanın her yerinden herkesin içeri girmesine izin veriyorsun. Bütün dünya geliyordu. Bildiğiniz gibi Paris çok yakında bir Müslüman şehri olacak. Böyle olmaması gerekiyordu. Emmanuel’e sınırlarını kapatması gerektiğini söyledim. Onu muhtemelen sekiz ya da dokuz yıldır tanıyorum. Onunla tanışır tanışmaz, "Büyük bir hata yapıyorsun" dedim. Biz sınırlarımızı kapattık. O kapatmadı" dedi.

"Zelenskiy bence bunu durdurmak istemiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD’nin yaptırımlara muafiyet tanıyarak Putin’i desteklediğini açıklamasına yorumu sorulan Trump, "Ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasını destekliyorum" dedi.

Trump, Zelenskiy’in Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.

Trump, "Ben insanlar ölmesin istiyorum. Her ay ortalama muhtemelen 25 bin ila 35 bin asker kaybediyorlar. Diğer şeyler umurumda değil. Savaşın durmasını istiyorum. 25 bin, 35 bin kişinin öldüğünü görmek istemiyorum. Geçen ay sayı 32 bindi. 32 bin askerin öldüğünü görmek istemiyorum. Tek istediğim, Rusya ve Ukrayna’nın bu aptal savaşı durdurması" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile savaşın sona erdirilmesi konusunu Ukraynalı lider Zelenskiy orada olmadan da görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Savaşı sona erdirmek için görüşürüm. Birisi orada olsun ya da olmasın, savaşı bitirmek için yapabileceğim her şeyi yaparım. Benim önerim üzerine bir toplantı yapmak istiyorlar. Çünkü kasım ayında Çin’de olacağım. Konu nükleer silahsızlanma. Nükleer silahsızlanmayı sağlayabilirsek dünyaya çok ama çok büyük bir iyilik yapmış olurum" dedi.

"Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi"

Zelenskiy’in kendisini "tarihin yanlış tarafında olmakla" suçlamasına ilişkin bir soruya Trump, "Zelenskiy ne dediğini bilmiyor. Zealenskiy bu savaşı çok uzun zaman önce çözüme kavuşturmalıydı. Beni dinleseydi çok uzun zaman önce çok daha iyi bir anlaşma yapardı ve kendi tarafındaki bir milyon insan hayatta olurdu" cevabını verdi. Ukrayna’nın çok fazla insan kaybettiğini ve ülkenin erkek nüfusunun yok olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi" dedi.

Trump, "Ukrayna bu meseleyi çok uzun zaman önce çözebilirdi. Beni dinleseydi Oval Ofis’i hatırlıyorsunuz. Bu meseleyi çok uzun zaman önce çözerdi. Belki de Zelenskiy’in müzakere için başka birini görevlendirmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

"Ukrayna’ya çok şey verdik"

Ukrayna ile istihbarat paylaşımı konusundaki bir soruya Trump, "Evet, istihbarat paylaşıyoruz. Çok şey paylaşıyoruz. Ukrayna’ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler" ifadeleriyle cevap verdi.

Rusya’nın isteseydi İran’a yardım etmek için çok daha fazlasını yapabileceği şeklindeki açıklamaları sorulan Trump, "Evet, Rusya çok daha fazlasını yapabilirdi. Yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdim. Rusya, İran için çok az şey yaptı. Çin de İran için çok daha fazlasını yapabilirdi. Bunları unutmuyorum ve olumlu görüyorum" dedi.

"Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum, bunun göçle ilgisi var"

Fransa’daki protestolara ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.

Trump, "Kendisine, "Sınırlarını kapat, yoksa başın beladan kurtulmaz" dedim. Şimdi de başları büyük belada" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bunun okullarla ilgisi yok, göçle ilgisi var. Bunlar gelip ülkeyi ele geçiren insanlar. Hata yaptılar. Putin’e de başkalarına da söyledim, Macron’a söyledim. Bütün bu liderlere söyledim" dedi.

Trump, aynı şekilde İtalya’da yaşanan şiddet olaylarının da göçle bağlantılı olduğunu savundu.