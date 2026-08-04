Tuna Nehri'nde kuraklık alarmı: Nükleer santrallerde üretim durdu

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Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi rekor düşük düzeye geriledi, Avrupa'da yüz binlerce kişi elektrik krizi ile karşı karşıya.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de nehir seviyesi hafta başında 10 santimetreye kadar geriledi. Bu, 2018'de kaydedilen 33 santimetrelik önceki en düşük seviyenin de çok altında. Tuna'da su seviyesinin önümüzdeki haftalarda yükselmesi beklenmiyor, zira önemli bir yağış öngörülmezken gündüz sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, rekor düşük su seviyeleri Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks'ı tamamen kapanma noktasına getirdi.

Reaktörleri Tuna'nın suyuyla soğutulan Paks Santrali'nde Pazartesi günü, normaldeki 2 bin megavat yerine yalnızca 240 megavat elektrik üretilebildi. Paks normalde, Macaristan'ın toplam elektrik üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor.

Kriz nedeniyle Macaristan hükümeti, büyük sanayi kuruluşlarından elektrik tüketimlerini azaltmalarını istedi ve vatandaşlara gönüllü tasarruf çağrısında bulundu. Ülkede ayrıca bu haftadan itibaren elektrikli trenler için saat kısıtlaması yürürlüğe kondu.

Romanya'da ordudan nehre patlayıcılı müdahale

Düşük su seviyesi nedeniyle bir reaktörü kapanan santralde ikinci reaktörde de üretimin durmasından endişe ediliyor. Tuna'nın suyuyla soğutulan Cernavoda Nükleer Santrali, Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor.

Ülkede olası enerji krizinden kaçınmak için, hükümetin talebi üzerine otomobil üreticileri Dacia ve Ford 19 Ağustos'a kadar üretime ara verdi.

Sırbistan'da ise Tuna Nehri'ndeki rekor düşük su seviyeleri ülkenin başlıca hidroelektrik santralini vurdu. Santralin kapasitesinin yalnızca yüzde 20'siyle çalışabildiği bildirildi.