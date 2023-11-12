Tünel inşaatı çöktü: 36 işçi mahsur kaldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 işçi mahsur kaldı.

ANI News'un haberine göre, Uttarakhand Polis yetkilisi Arpan Yaduvanshi, yaptığı açıklamada, Silkyara'yı Dandalgaon'a bağlamak için yapımı devam eden tünelin bir kısmının çöktüğünü bildirdi.

Yaduvanshi, çöken tünelin içerisinde ilk belirlemelere göre mahsur kalan 36 kişinin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.