Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclis çalışmalarını durdurma kararını savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus’un iç savaşın eşiğinde olduğu ve başka bir seçeneği olmadığı için 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya aldığını söyledi.

Washington’da düzenlenen ABD Afrika Liderler Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Said ve Bakan Blinken basına açıklamalarda bulundu.

Tunus’un 2010-2011 devriminden sonra ciddi şekilde yeni bir anayasa yapmaya çalıştığını ancak sadece bir kesimin ihtiyaçlarına yanıt veren bir anayasanın yazıldığını savundu.

Seçim sisteminin ve anayasanın Tunus halkının ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Said, ülkede siyasi kurumların çöktüğünü ve yolsuzluğun arttığını ileri sürdü.

Proje ve ihalelerden yolsuzluklar yapan birçok milletvekilinin aynı zamanda kaçakçılık gibi suçlardan dolayı dokunulmazlıklarının kaldırıldığını iddia eden Said, çok sayıda milletvekilliden parlamentoyu feshetme tavsiyesi aldığını söyledi.

Said, "Dolayısıyla nihayetinde parlamentoyu askıya alma kararı vermek durumunda kaldım. Ama 2014’te kabul edilen anayasaya göre bu benim açımdan kolay değildi dolayısıyla onun yerine parlamentoyu dondurdum. Neden? Çünkü Tunus iç savaşın eşiğindeydi ve Tunus halkının çirkin bir eyleme kalkışmasını engellemek için başka seçeneğim yoktu.” ifadelerini kullandı.

Anayasasının 80’inci maddesini esas alarak bu kararı verdiğini belirten Said, o gün Başbakan'a yanında olmasını talep ettiğini ve Meclis Başkanı'nı ise telefonla arayarak tavsiyesini aldığını söyledi.

Tunus, 17 Aralık'ta genel seçime gidiyor ancak Nahda Hareketi ile Tunus’un Kalbi Partisinin de aralarında olduğu siyasi partilerin çoğu seçimi boykot ediyor.

Tunus’ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz’da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını duyurmuştu.

Yeni seçim yasasının ilanının ardından Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus Meclisinde varlık gösteren önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini açıklamışlardı.