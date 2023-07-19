Tunus tahıl tedarik zincirine 87,1 milyon dolar destek kredisi

Tunus Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Samir Said ile Afrika Kalkınma Bankası Tunus Bölge Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Malin Bloomberg, Tunus’a sağlanan kredi anlaşmasını taraflar adına imzaladı.

Ülkedeki sürdürülebilir kalkınmaya destek için kredinin sağlandığı belirtilen açıklamada, "Afrika Kalkınma Bankası ile yapılan finansman anlaşması, buğday ve arpa arzını güvence altına almayı amaçlayan Tunus’ta tahıl tedarik sistemine entegre ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projelere katkıda bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kredinin geri ödeme planına ilişkin ise bilgi verilmedi. Tunus’ta iklim değişikliğinden dolayı son 3 yıldır yaşanan kuraklıktan dolayı tahıl üretiminde büyük düşüş yaşanıyor. Resmi verilere göre Tunus, tahıl ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini ithal ediyor.