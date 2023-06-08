  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Tunus’ta askeri helikopterle irtibat kesildi
Takip Et

Tunus’ta askeri helikopterle irtibat kesildi

Tunus’ta 4 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tunus’ta 4 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterle irtibat koptu. Helikopterin konumunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuş görevi icra eden bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi. Helikopterin konumunun belirlenmesi için karada ve denizde çalışma başlatıldığı aktarıldı.