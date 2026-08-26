Tunus’ta "turuncu alarm" verildi: Sıcaklıklar 48 dereceye çıkacak

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INM’nin uyarısına göre ülkenin 24 vilayetinden 23’ü "turuncu alarm" kapsamında bulunurken, Kasserine’de "sarı alarm" uygulanıyor.

Sıcaklıkların bugün ve yarın birçok bölgede 42 ila 48 derece arasında seyretmesi, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak havaya "sirokko rüzgarlarının" da eşlik edeceği belirtildi.

Meteorolojide turuncu alarm, tehlikeli hava koşullarının can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturabileceği anlamına geliyor. INM, özellikle çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı bulunanları ve açık alanda çalışanları sıcak çarpması ve susuzluk riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Tunus’ta aşırı sıcaklar son haftalarda elektrik tüketimini artırırken, yüksek talep nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve su arzında aksamalar yaşanıyor.

Tunus Elektrik ve Gaz Kurumu (STEG), yoğun tüketim saatlerinde dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.