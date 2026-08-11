Tupac Shakur cinayeti 30 yıl sonra aydınlatılıyor: Eski çete lideri hakim karşısında

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ABD’de rap müziğin en tanınmış isimlerinden Tupac Shakur’un öldürülmesine ilişkin yıllardır çözülemeyen dava yeniden mahkeme önüne geldi. Cinayetin üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra, eski çete lideri Duane “Keffe D” Davis Las Vegas’ta yargılanmaya başladı.

63 yaşındaki Davis, 7 Eylül 1996’da Las Vegas’ta düzenlenen silahlı saldırıda Shakur’un öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Savcılık, dönemin South Side Compton Crips çetesinin liderlerinden olan Davis’in cinayeti emrettiğini ve saldırıda kullanılacak silahı sağladığını savunuyor.

Davis suçlu bulunması halinde şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

Tupac, Tyson maçından çıkarken vuruldu

25 yaşındaki Tupac Shakur, 1996 yılında Las Vegas’ta Mike Tyson’ın boks maçını izlemek için bulunuyordu.

Maçın ardından Shakur ve o dönem Death Row Records’un yöneticisi olan Marion “Suge” Knight, Davis’in yeğeni Orlando “Baby Lane” Anderson ile MGM Grand kumarhanesinde kavga etti. Savcılığa göre kavganın nedeni, Death Row çalışanlarından birine yönelik olduğu iddia edilen saldırının intikamının alınmasıydı.

Daha sonra Shakur ve Knight’ın içinde bulunduğu aracın yanına beyaz bir Cadillac yaklaştı. Araçtan açılan ateş sonucu Shakur ağır yaralandı. Rapçi, saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olay uzun yıllar çözülemedi. Saldırı sırasında Cadillac’ta bulunan diğer kişilerin tamamının hayatını kaybetmesi de soruşturmanın ilerlemesini zorlaştırdı.

Davis’in kitabındaki itiraf soruşturmayı yeniden başlattı

Oksijen'in derlediği habere göre dosya, Davis’in 2019 yılında yayımlanan anı kitabının ardından yeniden gündeme geldi.

Davis kitapta, cinayet gecesi Cadillac’ın ön koltuğunda bulunduğunu ve arka koltukta bulunan kişilere bir tabanca verdiğini anlattı. Ancak Shakur’a kimin ateş ettiğini söylemedi.

Davis’in daha önce gazetecilere yaptığı benzer açıklamalarla birlikte bu ifadeler, yıllardır beklemede olan soruşturmanın yeniden hareketlenmesine yol açtı. Davis Eylül 2023’te tutuklandı.

Ancak Davis daha sonra önceki ifadelerinden geri adım attı ve suçlamaları reddetti. Hakkındaki suçlamalara karşı suçsuz olduğunu belirten Davis, Shakur’u öldürmediğini ve savcılığın kendisini Las Vegas’a bağlayan yeterli delile sahip olmadığını savundu.

Davis ayrıca anı kitabını kendisinin yazmadığını, kitabın ortak yazarı tarafından satışları artırmak amacıyla iddiaların abartıldığını öne sürdü.

Dava yaklaşık bir ay sürecek

Davanın ilk aşamasında jüri seçiminin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Duruşmaların ise yaklaşık bir ay devam edeceği tahmin ediliyor.

Davis’in avukatları, müvekkilinin kitabındaki ifadelerin ve 2008 yılında polisle yaptığı görüşmenin delil olarak kullanılmasını engellemeye çalıştı ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı.

Davanın, cinayeti kimin gerçekleştirdiği sorusuna da kesin bir yanıt vermesi beklenmiyor. Savcılık Davis’i cinayeti organize etmek ve silahı sağlamakla suçlarken, Shakur’a tetiği kimin çektiği konusunda doğrudan bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Shakur ailesinden yeni dava

Cinayetin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Shakur’un yakınları davanın tüm sorumluları ortaya çıkarmadığı görüşünde.

Rapçinin üvey kardeşi Maurice Shakur, mayıs ayında cinayetle bağlantılı kişiler aleyhine hukuk mahkemesinde haksız ölüm davası açtı.

Davada, Tupac’ın öldürülmesinde rol oynadığı öne sürülen bazı kişilerin aradan geçen 30 yıla rağmen hesap vermediği savunuldu.

Dava dosyasında ayrıca, Sean Combs’un da adının geçtiği bir televizyon belgeselindeki ifadeler yer aldı. Davis’in polisle yaptığı bir görüşmede, Combs’un Shakur’un öldürülmesi karşılığında kendisine 1 milyon dolar teklif ettiğini söylediği iddia edildi. Bu iddia henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul edilmiş değil.