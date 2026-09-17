Turistler geliyor, kiralar değişiyor: Yerel halk barınma kriziyle karşı karşıya

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İtalya'nın turistik kentlerinden Vieste, plajları, berrak denizi ve tarihi yapısıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak turizmdeki yoğunluk, kent sakinleri açısından farklı bir sorunu beraberinde getiriyor: Konut bulmak giderek zorlaşıyor.

Kısa süreli kiralamalar arttı

Kentte yaşayanların aktardığına göre, özellikle yaz aylarında evlerin turistlere kısa süreli olarak kiralanması yaygınlaştı. Daha yüksek gelir elde etmek isteyen mülk sahiplerinin bu yönteme yönelmesi, yıl boyunca kiralık konut arayan yerel halkın karşılaştığı zorlukları artırıyor.

Uzun süreli kiralık ev bulmak zorlaşıyor

Vieste sakinleri, konut stokunun önemli bölümünün turistik amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Kent sakinlerinden Daniel, yıl boyunca kiralanabilecek bir ev bulmanın artık mümkün olmadığını ifade ederken, konutların kısa süreli turistik kiralamalara ve pansiyonlara yöneldiğini söyledi.

“Artık burada yaşamak imkânsız”

Bir başka Vieste sakini de yaşanan konut sıkıntısına tepki göstererek, turistlere yer açılması nedeniyle kentte yaşayanların evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Yerel halkın açıklamaları, turizm hareketliliğinin kentteki konut piyasası üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Turizm ve konut sorunu aynı yerde buluştu

Vieste'de turizm gelirleri ile kent sakinlerinin yıl boyunca konuta erişimi arasındaki denge tartışma konusu haline geldi. Kısa süreli turistik kiralamaların artması, yerel halkın uzun dönemli konut seçeneklerini daraltırken, kent sakinlerinin barınma sorununu daha görünür hale getiriyor.