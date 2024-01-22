Turistler için Venedik girişleri biletlendirilecek

Venedik'in maruz kaldığı turist yoğunluğundan ötürü şehire girişleri kontrol altında tutmak amacıyla Nisan ayından itibaren günlük ziyaretçiler için biletler satışa sunulacak.

Turistler için günlük bilet ücreti 5 euro olarak belirlendi ve 25 Nisan itibariyle geçerli olacak. Ziyaretçiler bilet ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirecek ve şehire günlük erişim sağlayan QR kodlar taraflarına iletilecek.

Biletsiz yakalanan herkesin 50 euro ile 300 euro arası ceza ödeyeceği bilgisi de paylaşıldı. Venedik'te doğan ve yaşayan yerel halk, öğrenciler, konut sahipleri ve işçilerin bu uygulamadan muaf tutulacağı açıklandı. Uzun süreli konaklama rezervasyonu bulunan turistlerin ve 14 yaş altındaki çocukların da QR kod alması gerekeceği ancak ödemeden muaf tutulacağı duyuruldu.