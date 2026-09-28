Turizm cenneti Rodos’ta gastroenterit alarmı: Yüzlerce vaka görüldü

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Yunanistan'ın turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda temmuz ayından bu yana yüzlerce gastroenterit vakası görüldü. Ağustosta hastaneye günlük yaklaşık 40 vaka başvururken, eylülde bu sayı 30'a geriledi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Rodos'ta temmuz ayından itibaren gastroenterit vakalarında ciddi artış yaşandı.

Rodos Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Stelios Karatapanis, vakaların turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Ağustosta günlük 40 vaka

Adada ağustos ayında Rodos Hastanesi'ne günde yaklaşık 40 gastroenterit vakası başvurdu. Eylülde ise günlük vaka sayısı yaklaşık 30'a geriledi.

Habere göre eylül ayında vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş kaydedildi. Yapılan incelemelerde hastalıkların su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı belirlendi.

Bulaşıcı virüs şüphesi

Vakaların oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığı değerlendiriliyor. Virüsün kirli yüzeyler, gıdalar ve yakın temas yoluyla bulaşabildiği aktarıldı.

Vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği ve hastaların genellikle 2-3 gün içinde iyileştiği belirtildi.

Hastaneye yatış ihtiyacının ise daha çok yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde ortaya çıktığı kaydedildi.

Gastroenterit nedir?

Gastroenterit, ishal ve kusmaya neden olan çok yaygın bir sağlık sorunu olarak bilinir. Genellikle bakteriyel veya viral sebeplerden kaynaklanan bu sorun, her yaştan insanı etkileyebilir.

Özellikle küçük çocuklarda sık görülen ve halk arasında genel olarak mide ve bağırsak üşütmesi ya da bağırsak bozulması gibi durumlar için kullanılan gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısıyla kendini belli ederek bulantı, kusma ve ateşe neden olur.

Bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişiler için viral gastroenterit ölümcül sonuçlar doğurabilir.