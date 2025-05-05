Turizm patlaması öncesi alarm: Yunanistan'da ciddi işçi açığı

Yunanistan’ın başkenti Atina bu yaz rekor düzeyde turist ağırlamaya hazırlanırken, otel ve restoran işletmecileri ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya. Sorunun temelinde ise sektörün sunduğu "esnek" çalışma koşulları yatıyor.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan lokanta sahibi Dimitris Stathokostopulos, durumu şu sözlerle özetliyor: “Turizmde büyük bir artış var ancak günümüzde Yunanlar, hafta sonu veya fazla mesai olmadan sabit saatlerde çalışabilecekleri ofis işlerine yöneliyor.”

"İşçi kıtlığı yaşıyor"

Guardian "Yunanistan Avrupa'nın en popüler destinasyonlarından biri olsa da işçi kıtlığı yaşıyor. Sezonun açılmasına az bir vakit kala sektörü ayakta tutacak personel arayışı beklenmedik bir aciliyet kazandı" diye yazıyor.

Yunanistan'da ülke ekonomisinin yüzde 25'ine tekabül eden yemek ve otel sektöründe 80 bin işçi açığı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu açık yalnızca yemek sektöründe değil otelcilik sektöründe de var.

Oteller işçi bulma yarışına girdi

Pek çok otel şu anda resepsiyona bakacak kişi, temizlikçi, cankurtaran, kapıda duracak kişi, garson ve aşçı bulma yarışı içinde. Girit ve Rodos gibi turistlerin çok ilgisini gören adalarda, otelcilerin rakiplerinden daha iyi ücret ve çalışma şartları vaat ederek eleman topladığına dair iddialar dolaşıyor.

Gıda Hizmeti ve Turizm Çalışanları Panhelenik Federasyonu Başkanı Giorgos Hotzoglou, Guardian'a verdiği demeçte "Bunun kısmi sebebi, tüm Avrupa'nın yaşadığı ancak Yunanistan'da özellikle akut bir sorun oluşturan Covid-19 pandemisi. Özellikle otelcilik ve yemek sektöründe kalifiye ve deneyimli eleman eksikliğinin sebebi kapanma döneminde çoğu işçinin işten çıkarılması. Çoğu sektöre geri dönmedi. Bunun sonucunda tahminen 80 bin işçi açığı ortaya çıktı" diye anlatıyor.

"Sezon bitti mi işçiler yalnızca üç ay işsizlik maaşı alabiliyor"

Hotzoglou sektörün esas sorununun sezonluk olması olduğu belirterek "Sezon bitti mi işçiler yalnızca üç ay işsizlik maaşı alabiliyor. Yaşam maliyeti krizi varken bu insanların yılın geri kalanında nasıl hayatta kalmalarını bekliyorlar?" diyor.

Bu arada Yunanistan'daki işçi sorununun sadece turizmle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Gazeteye göre inşaat ve tarım sektörü de nüfus azalışından ve neredeyse 10 yıldır devam eden ekonomik krizde vasıflı 500 binden fazla öğrenci ve işçinin göç etmesinden etkilenmiş durumda.

"İşçi akışı" konusunda ikili anlaşmalar yapıldı"

Yetkililer bu sorunu çözmek için, kısmen yerel yöneticilerin de baskısı sebebiyle, yaklaşık 30 bin kayıtsız göçmenin ülkedeki statüsünü yasallaştırmayı planlıyor. Ayrıca Mısır, Vietnam, Bangladeş, Gürcistan, Hindistan ve Moldova gibi üçüncü dünya ülkeleriyle de "işçi akışı" konusunda ikili anlaşmalar yapıldı.

Yakın zamana kadar mülteci kamplarında tutulan sığınmacılar ise Helenik Otel Birliği tarafından eğitildikten sonra bu ayın sonunda Yunanistan'ın kuzeyinde iş arayışına girişecek. Yunanistan'ın sahil güvenliğinin sık sık yasa dışı bir şekilde göçmenleri itmekle suçlandığı hesaba katıldığında alınan bu karar "çığır açıcı" olarak kabul ediliyor.

Atina'da mülteci ve göçmen çocuklarına yardım eden Home Project'in başındaki Sofia Kouvelaki "İstatistikler Yunanistan'ın 2050 yılına kadar 750 bin işçi açığını doldurmak zorunda kalacağını gösterirken göçmenleri sınır dışı etmeyi tartışmak akılalmaz bir şey. Sığınma evlerinden 1400 çocuk geçti ve yüzlercesi yüksek beceri gerektiren işler için fırsat verildiğinde başarılı oldu" diye konuşuyor.