Turizm sektöründe dikkat çeken satış: Japonya'daki 16 otel el değiştirdi

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KKR tarafından yönetilen fonlar, Japonya'da bulunan 16 otelden oluşan portföyün satışını tamamladı. Four Points Flex by Sheraton markası altında faaliyet gösteren otellerin yeni sahibi, önde gelen küresel bir kurumsal yatırımcı oldu. Satışın finansal ayrıntıları açıklanmadı.

Portföy 11 şehirde bulunuyor

Satışa konu olan oteller Japonya'nın 11 kentinde yer alıyor. Portföy; Büyük Tokyo bölgesinin yanı sıra Osaka, Kyoto ve Fukuoka gibi önemli turizm merkezlerini de kapsıyor. Otellerin ulaşım bağlantılarına, iş merkezlerine ve turistik bölgelere yakın konumlarda bulunduğu belirtildi.

KKR otelleri 2024'te satın almıştı

KKR, söz konusu otel portföyünü 2024 yılında Unizo Holdings'ten satın aldı. Şirket daha sonra otellerde kapsamlı bir yenileme ve yeniden konumlandırma çalışması yürüttü. Bu süreçte Marriott International ile stratejik iş birliğine gidilerek Four Points Flex by Sheraton markası Asya-Pasifik bölgesinde hayata geçirildi. Markanın Marriott'un küresel dağıtım ağı ve Marriott Bonvoy sadakat programından yararlanması sağlandı.

Otellerin işletmesi devam edecek

Satışın ardından portföyün varlık yönetimi KJRM tarafından sürdürülecek. KKR'nin 2022 yılında satın aldığı KJRM, otellerin satın alınmasından yenileme ve yeniden konumlandırma çalışmalarına kadar geçen süreçte varlık yöneticisi olarak görev yaptı. KJRM'nin yeni yatırımcıyla birlikte Japonya'daki istikrarlı otel yatırımlarını portföye ekleme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Otellerin operasyonlarını ise KKR'nin Japonya'daki otel işletme platformu K+ Hospitality Management yürütmeye devam edecek.

Portföyde kapsamlı yenileme yapıldı

KKR, portföyü satın aldıktan sonra otellerin değerini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda tesislerde yenileme çalışmaları yapılırken yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Ayrıca bütçeleme, raporlama ve gelir yönetimi uygulamalarının geliştirilmesiyle fiyatlandırma ve doluluk oranlarının optimize edilmesine yönelik adımlar atıldı. Şirket, insan kaynakları uygulamalarının da güçlendirildiğini açıkladı.

KKR Japonya'daki yatırımlarını sürdürüyor

KKR'nin Asya gayrimenkul ekibinin satın alma biriminin başında bulunan David Cheong, Japonya'da kaliteli ve erişilebilir konaklamaya yönelik talebin artması nedeniyle portföyün yeniden konumlandırılması için fırsat gördüklerini belirtti. KKR, Japonya gayrimenkul piyasasındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Şirketin ülkede ticari, ofis ve konut varlıklarının yanı sıra çok aileli konut ve ofis yatırımlarından oluşan farklı portföyleri bulunuyor.