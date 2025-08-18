Turizmde dijital devrim: Tayland kripto ödeme sistemini devreye soktu

Tayland hükümeti, turizm sektörüne yenilikçi bir soluk getiren önemli bir projeyi hayata geçirdi. 18 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan TouristDigiPay programı sayesinde yabancı turistler, kripto varlıklarını anında Tayland bahtına çevirerek ülke genelinde harcama yapabilecek.

Sistemin işleyişi:

- Turistler, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Tayland Merkez Bankası (BOT) tarafından lisanslı dijital varlık sağlayıcılarında hesap açabilecek

- Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum vb.) gerçek zamanlı olarak baht'a dönüştürülecek

- Ödemeler, işletmelerde kolayca QR kod okutularak yapılabilecek

Kara para aklamanın önlenmesi hedefleniyor

TouristDigiPay, regülasyonlu bir sandbox ortamında uygulanıyor. Katılımcıların KYC (Müşterini Tanı) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) süreçlerinden geçmesi zorunlu olacak. Böylece hem finansal güvenlik hem de kara para aklamanın önlenmesi hedefleniyor.

Kripto ödemeleri için belirlenen sınırlar

- Büyük işletmelerde (POS cihazı olan) aylık en fazla 500.000 baht (yaklaşık 13.500 USD).

- Küçük işletmelerde aylık en fazla 50.000 baht (yaklaşık 1.350 USD).

Gezginleri ülkeye çekmeyi amaçlıyor

Tayland hükümeti, Çinli turist sayısında son dönemde yaşanan düşüşü telafi etmek için kripto dostu politikalarla dijital varlık sahibi gezginleri ülkeye çekmeyi amaçlıyor. 2025’in ilk yedi ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 6 oranında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere, Tayland 2022 yılında kripto paraların doğrudan ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak bu yeni sistem, kriptoyu doğrudan değil, baht’a dönüştürerek harcama yapılmasına izin vererek yasal düzenlemelerle uyumlu bir çözüm sunuyor.