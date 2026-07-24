Turizmde savaş etkisi: Dubai'de arkadaşını getirene 817 dolarlık paket

Dubai, Ortadoğu’daki savaşın ardından gerileyen turizm hareketliliğini canlandırmak için yeni bir kampanya başlattı. “A Dubai Invite” adlı program kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanlar, yurt dışından aile üyelerini veya arkadaşlarını Dubai’ye davet etmeleri halinde 3 bin dirhemi aşan, yani yaklaşık 817 dolarlık avantaj paketinden yararlanabilecek.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’nın girişimiyle başlatılan programda paket; otel konaklamaları, restoran fırsatları ve turistik etkinlik biletlerini kapsıyor. Guardian, kampanyanın savaş nedeniyle sert darbe alan turizm sektörünü desteklemek amacıyla devreye alındığını yazdı.

31 Ekim’e kadar gelen ziyaretçiler için geçerli

Kampanya şartlarına göre BAE sakinleri, 31 Ekim’e kadar Dubai’ye gelen ziyaretçiler için en fazla üç avantaj paketi kazanabilecek. Paketlerin aralık ayına kadar kullanılabileceği belirtiliyor.

Programa dahil edilecek ziyaretçilerin BAE dışında ikamet etmesi, geçerli turist vizesiyle ülkeye giriş yapması ve sistemde yalnızca bir kez aday gösterilmesi gerekiyor. Gulf News’e göre paketler otel, yeme-içme ve eğlence seçeneklerinde kullanılabilecek.

Turizmde savaş etkisi

Dubai, 2025’te yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyle rekor kırmıştı. Ancak ABD-İsrail savaşı ve İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırılarının ardından Körfez’de turizm ve havacılık sektörü ciddi baskı altına girdi.

Oksijen'in Guardian’dan derlediği habere göre savaşın başlamasından bu yana Dubai havalimanlarında faaliyet gösteren havayolu sayısı yarı yarıya azalırken, otellerde doluluk oranları düştü. Bazı işletmelerin gelirlerinde yüzde 50’yi aşan kayıplar yaşandığı bildirildi.

Reuters da nisan ayında, Dubai’nin simge otellerinden Burj Al Arab’ın 18 ay sürecek büyük bir yenileme çalışması için kapanacağını yazmıştı. Otelin sahibi Jumeirah Group kapanışı savaşla ilişkilendirmese de karar, bölgedeki turizm talebinin zayıfladığı bir döneme denk geldi.

Yerel medyaya göre “A Dubai Invite” kampanyası ilk 48 saatte 10 binden fazla başvuru aldı.