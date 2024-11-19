Türk gemisine Kızıldeniz’de füzeli saldırı
İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Yemen’in Muha kenti açıklarında Husiler’in füze saldırısına uğradı. Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, saldırının ardından "Şimdilik bir sorun yok, kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.
İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Mısır’ın Said Limanı’ndan Kızıldeniz’i kullanarak Pakistan’ın Kasım Limanı’na giderken, Yemen’in Muha kentinin 46 kilometre batısında Husiler’in füzeli saldırısına uğradı.
Kaptan saldırıya karşı uyarıldı
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Füze, geminin kıç tarafının 500 metre açığında denize düştü. Kaptanının saldırıdan dakikalar önce VHF Kanal 16’dan bir İngiliz gemisi tarafından uyarıldığı, saldırıdan da böyle kurtulduğu ortaya çıktı.
Salih Zeki Çakır: Şimdilik bir sorun yok
Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili, “Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor” açıklaması yaptı.