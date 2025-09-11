  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Türk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdı
Takip Et

Türk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdı

Türk bir hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Meclis Başkanı Amir Ohana ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in kişisel telefon numaralarını sosyal medyada ifşa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdı
Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Türk bir hacker grubu İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarasını ele geçirerek ifşa etti. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Katz’ı görüntülü olarak aradıklarını da duyurdu.

Olay, İsrail merkezli Yedioth News tarafından da haberleştirildi. Haberde, görüşme sırasında hackerların Katz’a hakaret ettiği, bu anların ekran görüntüsünü alarak internette paylaştıkları belirtildi. Habere göre Katz, önce görüşmeye yanıt verdi, ardından bağlantıyı hızla sonlandırdı.

Daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor. Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Hacker grubu daha sonra İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Ohana ve aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in de telefon numaralarını sosyal medyada yayımladı.

Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...Ekonomi

 

ABD'de hanehalkı varlıkları ikinci çeyrekte arttıABD'de hanehalkı varlıkları ikinci çeyrekte arttıEkonomi

 

Dünya
Utah Valisi açıkladı: Charlie Kirk cinayeti zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson
Charlie Kirk suikastında flaş gelişme! Kimliği belli oldu
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Türkiye’den kaçırılmıştı! İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama emri çıkarıldı
Türkiye’den kaçırılan İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama kararı