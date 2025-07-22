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Türk markası Dubai çikolatasından salmonella çıktı! Hepsi toplatılıyor

Türkiye’de üretilen Emek Gıda’nın kadayıflı fıstıklı Dubai çikolata ezmesinde salmonella tespit edildi! ABD’de 30 eyalette satılan ürün acilen toplatılırken, dört kişi hastalandı, biri hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Türk markası Dubai çikolatasından salmonella çıktı! Hepsi toplatılıyor
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Türkiye'de üretilen ve ABD'deki World Market mağazalarında satılan bir Dubai çikolatası ezmesinde salmonella tespit edildi.

Satılan ürünler toplatılıyor

Bazı kişilerde rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıktığı ve bir kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken ülke genelindeki ürünler geri çağrıldı.

Çocuklarda ve yaşlılarda çok ciddi sonuçlar doğurabilen salmonellanın 14 Temmuz'da Minnesota Tarım Bakanlığı tarafından rutin kontroller sırasında tespit edildiği açıklandı.

30 ülkeye satıldı

Emek Gıda isimli şirketin ürettiği kadayıflı fıstıklı çikolatalı ezmenin Alabama, California, Florida, Illinois, Minnesota, New York, Teksas, Virginia ve Washington da dahil 30 ülkede satıldığı belirtildi.

Ölümcül uyarısı yapıldı

Mide ağrısı, ishal, yüksek ateş ve kusmaya sebep olabilen bu hastalığın bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği de açıklandı.

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, dört kişinin bu üründen dolayı hastalandığını doğrularken, "275 gramlık ürünü kullanmamanızı şiddetle öneriyoruz" denildi.

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