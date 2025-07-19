  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Türk Savaş Gemileri KKTC’de! Tarih yeniden canlanıyor
Takip Et

Türk Savaş Gemileri KKTC’de! Tarih yeniden canlanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde KKTC’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirecek. Türk savaş gemileri, Girne’de halkla buluşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Savaş Gemileri KKTC’de! Tarih yeniden canlanıyor
Takip Et

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir denizaltı ile 3 savaş gemisi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Türk savaş gemileri KKTC’ye gidiyor

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’ye gelecek.

Limanlarda halkla buluşacak

Açıklamada denizaltı ve gemilerin 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demirleyerek halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

TCG Bandırma Karakol Gemisi'ne (F-502) ziyaretin Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacağı duyuruldu.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler yolda! Teklifi TBMM'de görüşülüyorEkonomiye ilişkin düzenlemeler yolda! Teklifi TBMM'de görüşülüyorGündem
Küresel yarış hız kesmiyor! İşte kasasında en çok altın rezervi olan ülkelerKüresel yarış hız kesmiyor! İşte kasasında en çok altın rezervi olan ülkelerEkonomi
Dünya
Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu
Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu
Barrack, PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'le görüştü
Barrack, PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'le görüştü
Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan "Uyuyan Prens" hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan "Uyuyan Prens" hayatını kaybetti
Zelenskiy, Rusya'ya 3. tur müzakerelerin haftaya yapılmasını teklif etti
Zelenskiy, Rusya'ya 3. tur müzakerelerin haftaya yapılmasını teklif etti
Turistleri taşıyan tur teknesi alabora oldu: 34 kişi öldü
Turistleri taşıyan tur teknesi alabora oldu: 34 kişi öldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sert konuştu: Rusya tazminat ödemeli
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sert konuştu: Rusya tazminat ödemeli