  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı
Takip Et

Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı. New York'un ünlü meydanında Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı
Takip Et

New York'taki ünlü Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk simidi ve çayı dünyaca ünlü meydanda ikram edildi. 

Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı - Resim : 1

'Anadoludakiler" projesinin tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı - Resim : 2

New Yorklulara simit ve çay dağıtıldı

Türk simidi ve Türk çayı, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı çerçevesinde, Times Meydanı'nda New Yorklulara ikram edildi.

Meydanda bulunanlar, Anadoludakiler ekibinin simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Türk simidi ve çayı ünlü Times Meydanı'na taşındı - Resim : 3

Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit

Etkinlikte, Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)Gündem
New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıFinans
Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır
Middle East Eye yazdı: Türkiye KAAN'a motor almak için F-16'lardan vazgeçebilir
Türkiye KAAN'a motor almak için F-16'lardan vazgeçebilir
İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhına düştü
İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhına düştü
İran’dan nükleer meydan okuma! Natanz ve Fordo yeniden inşa edilecek
İran’dan nükleer meydan okuma! Natanz ve Fordo yeniden inşa edilecek
Siber saldırı havalimanlarını felç etmişti! Şüpheli yakalandı
Siber saldırı havalimanlarını felç etmişti! Şüpheli yakalandı