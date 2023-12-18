TürkAkım, iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi

Macaristan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus gazına uygulanan transit vergisini kaldırmaması halinde Bulgaristan'ın Avrupa'nın pasaportsuz seyahate olanak tanıyan Schengen Bölgesi'ne girişini veto edeceğini duyurdu.

Budapeşte'nin veto tehdidi, 27 üyeli Birlik'in Başbakan Viktor Orban'ın itirazlarına rağmen Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini dile getirdi.

Avrupa mevzuatına aykırı

Sofya'nın Macaristan'a ulaşan Rus doğal gazına ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor" ifadesini kullandı.

Szijjarto'nun ifadelerine atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Budapeşte'nin Sofya'ya, ülkenin ana gaz ithalat rotası üzerindeki verginin yürürlükte kalması halinde girişini veto edeceğini açıkça belirttiğini aktardı.

Szijjarto, "Uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Schengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde ilettik." dedi.

Ek vergi kalkarsa veto da kalkacak

Bakan Szijjarto, 'transit vergisi yürürlükten kaldırılır kaldırılmaz Macaristan'ın vetosunu kaldıracağını' ifade etti.

Batı Avrupa ülkeleri Rus gazından uzaklaşmak için büyük çaba sarf ederken, Macaristan 2021 yılında imzalanan bir anlaşma kapsamında Rusya'dan, ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden yılda 4,5 milyar metreküp gaz alıyor.

Bulgaristan hükümeti ise ekim ayında, kendi toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 euro ek vergi uygulamaya başlamıştı.