Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı Hamdi Ulukaya ev sahipliğinde kutlanacak

Küresel diplomasinin kalbinin attığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) haftası, bu yıl Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü müttefikliğin ve kültürel bağların bir asırlık dönüm noktasına ev sahipliği yapıyor.

İki ülke ilişkilerinin 100. yıl dönümü, New York’ta bir dizi stratejik görüşmenin yanı sıra hafızalarda yer edecek görkemli bir gala gecesiyle kutlanacak.

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Ulukaya’nın ev sahipliğinde New York’ta organize edilen özel "100 Yıllık Dostluk" gala daveti Türkiye ve ABD’nin önde gelen iş, sanat, sivil toplum, spor ve diplomasi liderlerini ilk kez bu ölçekte bir araya getirecek. Gala gecesi, iki toplum arasındaki sarsılmaz bağları taçlandıracak.

Türkiye’den ve Türk kültüründen özel detaylarla kurgulanan gala gecesi, iki ülke arasındaki yüz yıllık dostluğu kültür, sanat, gastronomi ve müzikle buluşturan özel bir deneyime dönüştürecek. Gecenin farklı anlarına taşınacak Türkiye’ye özgü dokunuşlar, Türk mutfağından ilham alan özel lezzetler, müzik ve sürpriz performanslarla New York’ta Türkiye’nin kültürel zenginliğini yansıtan özgün bir atmosfer yaratılacak. Özel davetlilerin katılacağı bu seçkin buluşma, geride kalan bir asrı onurlandırırken iki toplum arasındaki kültürel bağları ve gelecek 100 yıla uzanan dostluğu da kutlayacak.

BM haftası aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari diplomasiye de tarihi bir ivme kazandıracak. Hamdi Ulukaya Başkanlığı’ndaki ABD-Türkiye İş Konseyi ile Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ortaklığında düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısında, Amerikan küresel şirketlerinin CEO’ları ve Türk iş dünyasının liderleri bir araya gelecek. İki ülke liderleri tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefini destekleyecek stratejik temaslar, iki müttefik arasındaki ekonomik ortaklığı daha da derinleştirecek somut adımların atılmasına zemin hazırlayacak.