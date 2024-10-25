Türkiye-Afrika ilişkileri ortaklık politikasıyla ilerliyor

Maruf BUZCUGİL-ANKARA

Afrika Birliği’nin ABD, AB, Arap Birliği, Çin, Japonya, G.Kore, Rusya, Hindistan ile birlikte 9 stratejik ortağından biri olan Türkiye’nin kıta ülkelerindeki etkinliği eşit ilişki temelinde ilerliyor. Türkiye’nin eşit ilişki yaklaşımı öteki stratejik ortakların geçmişten gelen ilişki biçimleriyle birlikte ele alındığında Afrika ülkelerince daha samimi ve değerli bulunuyor.

Türkiye’nin bu özelliği 1998 yılında başlayan Afrika açılımının, 2013’de Afrika Ortaklık Politikası’na evrilmesiyle ekonomik, siyasi ve toplumsal ilişkileri kapsayacak şekilde günümüze kadar gelişmesini sağladı. Türkiye’nin kıta ülkeleriyle ticareti son 25 yılda 8 kat artarak 40 Milyar dolara çıktı. Türk müteahhitlerin Afrika’da üstlendikleri projeler 85 milyar doları buldu.

Türkiye-Afrika Ortaklığı Gözden Geçirme Konferansı

Afrika Birliği’ne üye 55 ülkeden 44’ünde büyükelçiliği bulunan Türkiye ortaklık politikasını 5 yılda bir liderlerle yapılan zirveler ve 2-2,5 yılda yapılan bakanlar düzeyindeki gözden geçirme toplantılarıyla sürdürüyor. Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı 2-3 Kasım’da Cibuti’de yapılacak. Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Temsil edecek. Afrika Birliği’nin teşkilatın stratejik ortaklarla yapacağı toplantılara üye ülkelerden katılıma dair yöntem uyarınca bu toplantıya belirlenen 14 Afrika ülkesi katılacak. Bu ülkeler şunlar: “Moritanya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gana, Komorlar Birliği, Güney Sudan, Çad, Cibuti, Ekvator Ginesi, Libya, Nijerya, Zimbabwe, Zambiya ve Mısır.

Cibuti’de yapılacak bakanlar toplantısında 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde alınan kararlar ve hedeflerde kaydedilen gelişmeler ele alınacak. Bakanlar Konferansı 2026 yılında bir Afrika ülkesinde yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne hazırlık mahiyeti de taşıyor.

THY Afrika’da 44 ülke ve 62 noktaya uçuyor

Türkiye Afrika ülkeleriyle ulaşım imkanlarını geliştirerek iş insanlarının karşılıklı temaslarını kolaylaştırmaya çalışıyor. THY’nin Afrika kıtasında 44 ülke ve 62 noktaya uçması halklar arasında bağlantıların güçlendirilmesini ve Türkiye’nin Afrika halklarının dünyaya ulaşımında bir kavşak noktası olmasını sağlıyor. Halen 45 Afrika ülkesiyle Türkiye arasında İş Konseyleri bulunması da Türkiye’nin kıtadaki etkin varlığının bir başka göstergesi olarak öne çıkıyor.