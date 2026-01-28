Türkiye ekonomisi 25 yılda 6 kat büyüdü: Son üç yılda büyüme hızı arttı!

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2025 yılı dünya ekonomileri raporuna göre Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri listesinde 16. sıraya yükseldi. Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yaklaşık 1,56 trilyon USD seviyesine ulaşan Tükiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri listesindeki çarpıcı yükselmesi özellikle 2000 sonrası ivme kazandı.

2000 yılındaki ekonomik veriler incelendiğinde Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık 0,27–0,28 trilyon USD seviyesinde olduğu görülüyor; bu rakam 2025’te yaklaşık 1,56 trilyon USD’ye yükseldi. Böylece Türkiye ekonomisi GSYH açısından yaklaşık 6 katlık büyüme kaydetti.

2005-2013 arası güçlü büyüme yaşandı

Bu artışın arkasında 2000’li yılların başında başlayan yapısal reformlar, üretim ve ihracat kapasitesinin genişletilmesi ile hizmet ve sanayi sektörlerinin gündeme gelmesi gibi çok boyutlu ekonomik süreçler yer alıyor. Özellikle 2005–2013 arasındaki yıllarda ekonomik büyüme ivmesi görece güçlü seyrederken, 2018 sonrası küresel ve yerel risklerin etkisiyle dalgalanmalar yaşandı fakat uzun dönem trend yukarı yönlü oldu.

2015-2020 arası yaşanan düşüş 2020 sonrası toparlandı

Bu ekonomik değişimin Türkiye siyasi ve idari cephesindeki yansımalarına bakıldığında, 2000–2025 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten isimlerin de ekonomi politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynadığı görülüyor:

Kemal Unakıtan (2002–2009)

Mehmet Şimşek (2009–2015)

Naci Ağbal (2015–2018)

Berat Albayrak (2018–2020)

Lütfi Elvan (2020–2021)

Nureddin Nebati (2021-2023)

Mehmet Şimşek (2023-...)

Türkiye’nin bu performansı, uluslararası yatırımlar, üretim kapasitesi ve genç nüfus gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre Türkiye’nin ilerleyen yıllarda sürdürülebilir ekonomik politikalarla üst sıralara tırmanma potansiyeli bulunuyor.

Küresel Ekonomi Genel Görünümü listesinde yer alan ülkelerin sıralaması şöyle: