Türkiye “gafı”, eski rekabeti yeniden alevlendirdi

Türkiye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile uzun süredir rakibi olan eski Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bir kez daha tartışmanın merkezinde yer aldı.

Politico’nun aktardığına göre, Von der Leyen, geçtiğimiz hafta sonu Almanya’da yaptığı bir konuşmada Türkiye’ye yönelik ifadeleriyle tepki çekti. Die Zeit tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan von der Leyen, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rusya, Türkiye veya Çin’in etkisi altına girmesin. Daha büyük düşünmeli ve daha jeopolitik hareket etmeliyiz” dedi.

Von der Leyen’in açıklamaları, uzun süredir AB’ye aday ülke ve NATO’nun önemli bir müttefiki olan Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Avrupa Komisyonu sözcüsü daha sonra Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, von der Leyen’in Türkiye’nin “jeopolitik ağırlığını, büyüklüğünü ve hırsını” vurgulamak istediğini belirtti.

Ancak bu açıklama Michel’i tatmin etmedi. Michel, çarşamba günü X platformunda yaptığı paylaşımda von der Leyen’i eleştirerek Türkiye’yi “NATO’nun temel bir müttefiki, önemli bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa’nın sınırında büyük bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güç” olarak tanımladı. Michel, “Avrupa, çifte standart uygulayarak veya gerçekliği basitleştirerek güçlenmez” ifadelerini kullandı.

.@vonderleyen: Türkiye is:



- a core #NATO ally,

- a key migration partner,

- an energy corridor,

- a major defence actor on Europe’s flank,

- and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Rekabet yeniden alevlendi

Söz konusu açıklamalar, Michel ile von der Leyen arasındaki uzun süredir devam eden rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Bu gerilim, iki liderin 2021 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette de açık şekilde görülmüştü.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede, dönemin Konsey Başkanı Michel ev sahibiyle yan yana otururken, Komisyon Başkanı von der Leyen yakındaki bir koltuğa yönlendirilmişti.

Daha sonra “sofagate” (koltuk skandalı) olarak adlandırılan bu olay, iki AB lideri arasındaki gerilimi ortaya koymuştu. Von der Leyen, olayın kendisini “incinmiş” ve “yalnız, bir kadın ve bir Avrupalı olarak” hissettirdiğini ifade etmişti. İkili arasındaki ilişkiler bu olaydan sonra toparlanmadı.

Michel, 2024’te görev süresinin sona ermesinden bu yana daha düşük profilli bir çizgi izlese de bu hafta The Brussels Times’a verdiği röportajda von der Leyen’i “otoriter” bir yönetim tarzı benimsemekle suçlayarak yeniden gündeme geldi.