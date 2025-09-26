Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti

İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), dönerin yalnızca "Türk usulü" hazırlanması halinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu adla satılmasına ilişkin tescil işlemini geri çekti.

Türkiye geri adım attı

AB Komisyonu Sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Döner'in Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) olarak tescili işlemini 23 Eylül 2025 tarihinde geri çekilmiştir" ifadesini kullandı. Böylece başvuru işleminin otomatik olarak sona erdiği kaydedildi.

Türkiye'den gelen başvuruyu destekleyen olmadı

Deutsche Welle'nin haberine göre, UDOFED'in geri çekme kararının gerekçesi açıklanmazken, AB kulislerinde, olası bir geri çekilme kararının önüne geçilmek istendiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Komisyon ve üye devletler nezdinde Türkiye'den gelen başvuruyu destekleyenlerin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Almanya'dan en sert itiraz gelmişti

Türkiye'nin girişimine en sert itiraz Almanya'dan gelmişti. Döner pazarının yaygın hazır yiyeceklerden biri olması ve büyümenin güçlü olması nedeniyle Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı, Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği ve Almanya Otel ve Restoran Birliği (Dehoga) başvurusuna karşı çıktıklarını açıklamıştı.

"Döner Almanya'ya aittir"

Bavyera Eyalet Başbakanı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Markus Söder ile Yeşiller partisinden eski Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de başvurunun önde gelen karşıtları arasında yer almıştı. Özdemir, Türkiye'den gelen girişim, "Döner Almanya'ya aittir. Burada nasıl hazırlanıp yenileceğine herkes kendi karar verebilmeli" sözleriyle eleştirmişti.

Almanya'da döner sektörünün yıllık cirosu yaklaşık 2,4 milyar euro

Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği'nin internet sayfasındaki verilere göre, Avrupa çapında günde yaklaşık 400 tonluk döner üretildiği ve sektördeki çalışan süreleri da yaklaşık 60 bin olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da döner sektörünün yıllık cirosunun yaklaşık 2,4 milyar euro, Avrupa genelinde ise 3,5 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin başvurusu kabul edilseydi ne olacaktı?

Brüksel'in başvurusunu kabul etmesi halinde, AB genelinde satış yapanların yalnızca tarifelerinde belirtilen uygun üretim yapmaları, restoranların da Türkiye tarafından kaydedilmelerine göre üretilen gıdaları döner olarak adlandırmaları gerekecekti.

Türkiye'den yapılan başvuruda, dönerde hindi etinin kullanılamayacağı gibi uyarılar da yer alıyordu. Ancak Almanya, ülke mevzuatında dönerin hangi et ile yapılacağı tanımlanan başvuruya Brüksel nezdinde itirazda bulunmuştu.