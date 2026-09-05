Türkiye ile AIIB arasında kritik anlaşma: Marmara için 400 milyon euro

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Marmara Denizi'nin temizlenmesine yönelik çalışmalar için Türkiye ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) arasında çevre, kentsel altyapı ve iklim yatırımlarını kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı. Yaklaşık 400 milyon euroluk ilk yatırım paketinde öncelik Marmara Bölgesi’ndeki çevre projelerine verilecek..

Kaynağın büyük bölümü atık su tesislerine ayrılacak

Çevre Bakanı Murat Kurum, yatırım paketinin öncelikli olarak ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine yönlendirileceğini söyledi. Kurum, bu yatırımla Marmara Denizi'nin temizlenmesine ve müsilajla mücadeleye önemli destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Müsilaj Marmara'yı tehdit etmişti

Marmara Denizi daha önce yoğun müsilaj oluşumuyla karşı karşıya kalmıştı. Deniz müsilajı olarak da bilinen bu yoğun organik tabaka, deniz yaşamı ve balıkçılık açısından tehdit oluşturmuştu.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı üzerinden ise Ege Denizi'ne bağlanıyor ve Türkiye'nin en yoğun sanayileşmiş bölgesinin merkezinde yer alıyor.

Atık su kapasitesi artırılacak

Kurum, denizdeki kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalar kapsamında atık su arıtma kapasitesinin artırılmasının, ileri biyolojik arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasının ve çevresel altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Anlaşma İstanbul'daki zirvede imzalandı

İş birliği anlaşması, İstanbul'da düzenlenen İklim Finansmanı Zirvesi kapsamında imzalandı. Anlaşmaya Murat Kurum ile AIIB Başkan Yardımcısı Ajay Bhushan Pandey imza attı. Zirve, kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP31 İklim Konferansı öncesinde gerçekleştirildi.

Pandey, Türkiye'nin AIIB'nin en büyük yatırım destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Anlaşmanın sonraki aşamalarının kapsamına ve toplam yatırım tutarına ilişkin ise henüz ayrıntı verilmedi.